Sábado

Vida

Clara Pinto Correia (1960-2025) | Glória de Matos (1936-2025)

Diogo Barreto
Diogo Barreto 23:00

Tão intelectual quanto pop-star, foi um dos eixos da revolução cultural portuguesa do pós-25 de Abril. Cientista e escritora, foi-se afastando gradualmente da vida pública, mas a marca não desapareceu. Morreu em Estremoz, aos 65 anos

Em 1985, a estrela em ascensão Clara Pinto Correia devia tanto a Jane Birkin como a Simone de Beauvoir. Inteligente, jovem, bonita e irreverente, chocava de frente com o ar sisudo e cinzento da maior parte dos intelectuais que apareciam na televisão a apresentar os seus livros ou a discutir ciência. Cientista e escritora em igual medida, veio quebrar barreiras no mundo da edição e da academia, a maior parte das vezes com um sorriso na cara.

Clara Pinto Correia (1960-2025) | Glória de Matos (1936-2025)