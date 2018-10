Na maioria são veículos blindados, capazes de proteger os ocupantes de tiros, explosões ou ataques químicos, mas também há modelos históricos. E há excepções...

As garagens de reis, presidentes e ministros costumam oferecer muitas alternativas aos seus utilizadores. Na maioria são veículos blindados, capazes de proteger os ocupantes de tiros, explosões ou ataques químicos, mas também há modelos históricos. E há excepções...



PORTUGAL – Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, tão depressa é visto num Mercedes Classe E, como ao volante (sem motorista) do seu Mercedes Classe A. É certamente uma dor de cabeça para a segurança, mas o professor é um presidente diferente de qualquer outro. Não deixa de ser curioso que depois dos últimos ocupantes do Palácio de Belém terem optado por Mercedes Classe S, Marcelo Rebelo de Sousa utiliza um simples Mercedes E220…



PORTUGAL – António Costa. Não é imediato identificar um automóvel com o Primeiro-Ministro. Umas vezes surge num Mercedes Classe S, outras num Audi A6 e até em veículos eléctricos, em nome do politicamente correcto…



EUA – Donald Trump utilizou até há pouco tempo os modelos que a General Motors entregou em 2009 ao presidente Barak Obama. O novo "The Beast", como é conhecido este Cadillac realizado com base no chassis de um camião Chevrolet, pode pesar nove toneladas. Deste veículo nada se sabe, tudo é secreto. Mas ninguém esconde que o habitáculo é estanque e tem uma reserva de sangue do mesmo tipo do grupo sanguíneo do Presidente.



RÚSSIA – Vladimir Putin, o presidente da Rússia, estreou este ano uma nova limusina, desenvolvida no país dos czares com "know how" de engenheiros da Porsche. Mede 6,62 metros de comprimento e tem dois metros de largura. Está equipada com uma motorização híbrida com base num V8 de 4,4 litros com 600 cv de potência e um eléctrico associado a uma caixa automática de nove velocidades. Fala-se que poderá pesar 6,5 toneladas, mas nada se sabe sobre os sistemas de segurança adoptados para proteger o presidente da Federação Russa.



ALEMANHA – Angela Merkel, a chanceler alemã, utiliza vários veículos produzidos no país. Os Mercedes e BMW fazem parte da sua frota, mas geralmente utiliza um Audi A8 W12 L Security. Este blindado de 5,27 metros tem um motor de 12 cilindros com 500 cv de potência.



O presidente da República alemã tem um veículo semelhante, com a matrícula 01, a chanceler utiliza a matrícula 02 e o ministro dos negócios estrangeiros a matrícula 03.



REINO UNIDO – Isabel II, a rainha de Inglaterra, conta com um Bentley Arnage transformado pela Mulliner, com um chassis alongado e um tejadilho mais elevado. Desta forma, Sua Majestade pode entrar ou sair sem necessidade de se inclinar. Este veículo apenas é utilizado em grandes cerimónias oficiais e a sua grande superfície vidrada permite ver a rainha.



REINO UNIDO – Theresa May, a primeiro-ministro britânica, utiliza um Jaguar XJ Sentinel com um motor 5.0 V8 de 500 cv. A carroçaria é blindada com aço e kevlar, e sabe-se que pode resistir a explosões e ataques biológicos.



FRANÇA – Emmanuel Macron, o presidente da república francesa, foi a primeira pessoa a utilizar o novo DS7 Crossback, numa versão desenvolvida especialmente para as suas necessidades. Pouco se sabe sobre as alterações introduzidas pela marca do Grupo PSA no veículo de "monsieur Macron".



ESPANHA – Filipe VI utiliza vários veículos, mas o mais habitual costuma ser um Audi RS6, que conduz nas suas deslocações pessoais. Mas o modelo mais icónico é o Rolls Royce Phantom IV utilizado durante a sua coroação em 2014, um dos vários modelos de grande prestígio da garagem da Casa Real Espanhola.



ESPANHA – Pedro Sanchez, o actual primeiro-ministro espanhol, herdou o Audi A8 L Security do seu antecessor Mariano Rajoy. O carro foi comprado em 2017 e pensa-se que conta com um motor 4.0 V8 de 450 cv. Antes de assumir o cargo, Sanchez guiava o seu Peugeot 407 de 2005…



ITÁLIA – Sergio Mattarella. O belíssimo Lancia Flaminia 335 de 1958 foi realizado por Sergio Pininfarina com base num Flaminia Cabriolet. É o veículo dos desfiles institucionais do presidente da república italiana. A carroçaria foi alongada, para permitir a adopção de quatro portas. Sob o capot dianteiro surge um motor V6 de 2,5 litros e 120 cv de potência.



VATICANO – Papa Francisco. O actual Papa tem revolucionado o Vaticano e isso também passou pelas garagens do Vaticano. O "Papamobile", criado em 2007 pela Mercedes, e o Mercedes ML que vinha sendo utilizado nas deslocações desde 2012 quase deixaram de ser vistos.



O novo responsável pela Santa Sé procurou veículos menos ostensivos e reduziu os padrões de segurança. Começou por utilizar um VW Phaeton, que foi substituído por um simples Ford Focus.



TURQUIA – Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia, desloca-se num Mercedes S600 muito alterado para garantir a maior protecção contra grande parte das armas. O habitáculo é estanque e pode resistir a ataques químicos. Um telefone ligado a um satélite mantém o presidente sempre contactável.



BRASIL – Michel Temer. O Rolls Royce Silver Wraith de 1952 foi oferecido por Assis Chateaubriand à presidência da República brasileira ainda nos tempos de Getúlio Vargas, e tem sido utilizado regularmente como veículo das cerimónias de Estado. Conta com um motor seis cilindros de 4,3 litros de cilindrada.