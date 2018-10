A valsa errada de Sara Franco

Chama-se The Wrong Waltz a nova exposição da artista plástica Sara Franco, que é inaugurada esta sexta-feira, 5, às 20h (com performance de Os Amigos de Aleph, em torno da poesia de Fernando Pessoa e Al Berto), no Logradouro da Bempostinha (R. Bempostinha, 22, em Lisboa), onde permanece até 31 de Outubro, de segunda a sábado das 10h às 20h.Trata-se de um conjunto de telas produzidas pela artista formada em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa em 2016 e 2017, maioritariamente abordando temas relacionados com identidade e conflito na relação do indivíduo com o mundo e consigo próprio.