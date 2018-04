O DJ sueco Avicii morreu na sexta-feira, dia 20 de Abril, aos 28 anos. As homenagens sucederam-se e, na Holanda, ocorreu uma que se tornou viral: as canções de Avicii foram tocadas com o carrilhão da torre Dom, a mais alta do país.No sábado, ouviram-se os sinos reproduzir canções como Wake Me Up, Without You ou Hey Brother, como pode ver aqui:E ainda neste vídeo:Tim Bergling (o verdadeiro nome de Avicii) foi encontrado morto em Omã. Ainda não foi revelada a causa da morte, mas já foram excluídas suspeitas de crime Malgosia Fiebig foi a intérprete que tocou os sinos. No Twitter, anunciou que pretendia fazer uma homenagem ao DJ, logo depois de ter sabido da sua morte.Avicii nasceu em Estocolmo, na Suécia. Leia o obituário