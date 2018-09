A parceria entre João Quadros e Bruno Nogueira iniciou-se em 2007, quando escreveram em co-autoria o espectáculo Sou Do Tamanho Do Que Vejo E Não Do Tamanho Da Minha Altura. Desde então não mais se separaram e são uma das mais importantes duplas do humor nacional deste milénio. E estão de volta à sua casa inicial.Responsáveis por programas como Tubo de Ensaio, na TSF, Som de Cristal, na SIC, O Último a Sair, na RTP, e, mais recentemente, Mata-Bicho, na Antena 3, a dupla Quadros e Nogueira está de volta à rádio, desta vez regressando à TSF, para uma nova edição de. A notícia foi avançada pela Meios & Publicidade e partilhada na rede social Twitter por João Quadros.O programa volta com as crónicas diárias de humor a 21 de Setembro, com textos de Quadros e Nogueira e interpretação do segundo.A dupla tinha já estado na estação da Global Média durante oito anos, tendo abandonado a rádio em 2016, vogando para a rádio pública - o programa passava na Antena 3 e repetia, posteriormente, na Antena 3, com o programa Mata-Bicho. No entanto, no fim de Agosto, o humorista Bruno Nogueira anunciou o fim da parceria com a estação pública.