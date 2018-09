Na Austrália, as paramédicas que levavam Ron McCartney, homem que estava a morrer por causa do cancro da próstata, concederam-lhe um último desejo: um sundae de caramelo, a refeição favorita de Ron. O homem morreu no domingo, dia 2 de Setembro.

Sharon McCartney, mulher de Ron, telefonou para as urgências a pedir uma ambulância para ir buscar o marido. Quando as paramédicas chegaram, Danielle disse-lhes que o pai mal tinha comido nos últimos dois dias. Na publicação de Facebook dos Serviços de Ambulância de Queensland, na Austrália, lê-se: «As paramédicas perguntaram a Ron: "Se pudesse comer alguma coisa… o que seria?". Ron respondeu: "Um sundae de caramelo".»

De acordo com Danielle Smith, filha de Ron, o sundae era a única refeição que o pai ainda era capaz de comer sozinho. As paramédicas acederam ao pedido e guiaram a ambulância até um McDonald’s para lhe comprarem o gelado.

Serviços de Ambulância de Queensland partilharam uma foto em que se vê Ron a comer o gelado dentro da ambulância. Esta seria a sua última refeição e última viagem antes de morrer.

