Bolsonaro, este Messias defende a tortura...

Eleito deputado federal pela primeira vez em outubro de 1991, Jair Messias Bolsonaro teve, nos 25 anos seguintes, um fraco contributo legislativo: apenas dois projetos de lei aprovados. O capitão do Exército (na reserva desde 1988) destacou-se mais pelas suas posições provocatórias em defesa da ditadura militar (que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985) e contra a esquerda e os direitos das minorias: mostrou-se favorável ao uso da tortura nos interrogatórios; defendeu o regresso da pena de morte e da prisão perpétua; disse que preferia que um filho seu morresse num acidente a ser homossexual; criticou o facto de "os índios fedorentos" possuírem 12% das terras do país em reservas; argumentou que as mulheres não podiam ter os mesmos salários do que os homens, porque estas "engravidam, o que, devido às licenças de maternidade, prejudica a produtividade das empresas"; e classificou a democracia de "porcaria", revelando: "Isto só vai mudar quando partirmos para a guerra civil, matando uns 30 mil."Por tudo isto, não se pode estranhar que Bolsonaro tenha incendiado o plenário do parlamento que, a 17 de abril de 2016, aprovou a destituição da Presidente Dilma Rousseff, justificando o seu voto "contra o comunismo, pela nossa liberdade, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma". Ora, Brilhante Ustra fora o primeiro militar condenado por sevícias pela justiça após a ditadura, tendo sido "responsabilizado por centenas de desaparecimentos, sequestros e sessões de tortura com recurso a espancamentos, choques elétricos, estupros e até a introdução de animais vivos nos orifícios dos presos", conforme sublinha o jornalista Joaquim Vieira em Bolsonaro – Um Capitão no Planalto, o terceiro livro da coleção Democracias ou ditaduras, que sai gratuitamente com a próxima SÁBADO."Estarrecedor", "execrável" e "deprimente" foram algumas das reações à intervenção de Bolsonaro no parlamento, que pouco se importou das críticas e de ter sido alvo de mais um pedido de cassação do seu mandato (ao todo, foram 30 na sua carreira de deputado, todos arquivados). Esses ataques davam alento à sua estratégia de "denunciar a podridão do sistema político e ao mesmo tempo situar-se fora dele". Depois de 15 anos de Lula da Silva e Dilma (com muitos escândalos e corrupção), "no espírito dos seus eleitores, Bolsonaro seria o regenerador do Brasil", escreve Joaquim Vieira. E a facada que sofreu durante a campanha (quando as sondagens apontavam para uma derrota na segunda volta) foi o "impulso definitivo" para se tornar o 38º Presidente do Brasil (a 28 de outubro de 2018).No livro, é possível perceber o que se passou durante estes 19 meses de governação, carregados de polémicas (como as posições sexistas e retrógradas da ministra da Mulher e da Família, que propôs a abstinência sexual como método contracetivo; o secretário de Estado da Cultura que se inspirou em Goebbels e Hitler; o vídeo da "chuva dourada" no Carnaval que Bolsonaro pôs no Twitter; as guerras com Sergio Moro ou a desvalorização da Covid-19, uma "gripezinha").Sovas do irmão e garimpar ouro Mas o mais interessante serão os aspetos desconhecidos da vida de Bolsonaro. E são muitos: chamou-se Jair devido a um futebolista e Messias porque a mãe viu o seu nascimento como um milagre depois de uma gravidez difícil; o pai era um dentista sem qualificações; Jair levava sovas "com um fio de ferro" do irmão mais velho; criou palavras-cruzadas para o jornal O Estado de S. Paulo durante cinco anos; andou na adolescência a garimpar ouro e a pescar e vender peixe; foi (já como segundo-tenente) para a fronteira com o Paraguai plantar arroz e melancias e (suspeita-se) fazer contrabando; denunciou na revista Veja a "situação crítica" do exército, ameaçando com bombas se não houvesse melhores salários; numa eleição apoiou o filho de 18 anos contra a ex-mulher (o miúdo ganhou de forma esmagadora); fez cursos de paraquedismo e de mergulho. Aliás, antes de se estrear num cargo político (vereador do Rio de Janeiro, em novembro de 1988), pelo Partido Democrata Cristão (primeiro dos nove partidos que já representou), afirmou que caso não fosse eleito iria dedicar-se "à limpeza de cascos de navios", aplicando a sua experiência de mergulhador profissional.