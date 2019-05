É ter as expectativas em baixo, já que falamos do O Pior Espetáculo do Mundo. Entre 9 de maio e 30 de junho o Casino de Lisboa recebe Carlos M. Cunha, César Mourão, Gustavo Miranda para "maus espetáculos". Palavras dos próprios Commedia a La Carte, sempre em nome do humor. É que o melhor espetáculo do mundo aconteceu no ano passado, com Os Melhores do Mundo. Agora é o que temos. Entrevistámos os três humoristas - que respondem em uníssono - à SÁBADO por email.Juntamos a equipa toda, produção e banda, conversamos sobre o espetáculo anterior, damos as mãos fazendo o típico grito de guerra (m*#d%, m*#d%, m*#d%) e cumprimentamo-nos individualmente.Não temos grandes exigências, água é o principal.Bons actores.Basta ser improvisação para correr o risco de ser o pior, nós temo-nos safo há 19 anos.Fizemos o ano passado, Os Melhores do Mundo. Tivessem visto.O pior livro que li, acabei por não o ler.Ratinho, no Brasil. Era um deboche, misturava anões com tudo e mais alguma coisa, acho que foi o pior programa que vi.Foi uma do Ricardo Peres, que fazia parte deste grupo. Era a anedota dos patos, contava sempre a mesma, demorava horas e não tinha graça nenhuma.Pior prato não tenho. Mas pior restaurante foi um na Camacha na Madeira, uma vista linda e o restaurante, péssimo.Foi no nosso primeiro espetáculo, fora do Chapitô, que decidiram a meio do espetáculo começar a jogar às setas e matraquilhos.Talvez sejam as palmas de pé, no final dos espetáculos.É difícil dizer a melhor, muitas vezes as piadas não estão na piada em si mas no timing e no contexto em que é dita.No final de cada espetáculo não. Fazemos sim, um jantar de equipa e celebramos o final de cada temporada.