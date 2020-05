Batota no Quem Quer Ser Milionário? inspira grande ficção televisiva

Produzido pela Left Bank Pictures (The Crown) para a cadeia britânica ITV em parceria com a AMC, Quiz é uma minissérie de três episódios, previsivelmente apetitosa, sobre a tentativa de viciação dos resultados de uma das primeiras edições no Reino Unido do célebre passatempo televisivo Quem Quer Ser Milionário? (depois vendido com sucesso para dezenas de países, incluindo Portugal), por parte de um concorrente, o major Charles Ingram (Matthew Macfadyen, de Succession) em presumível conivência com a mulher Dian (Siann Clifford) e um cúmplice, Tecwen Whittock (Michael Jibson) para alcançar o prémio máximo, de 1,14 milhões de euros.O casal chegou a ir a julgamento – é assim que a série começa – por conspirar tendo em vista um resultado ilícito no concurso através da...tosse de Whittock, então membro da audiência em estúdio, como senha para assinalar as respostas correctas entre as quatro hipóteses lançadas pelo apresentador Chris Tarrant (interpretado pelo sempre aconselhável Michael Sheen, de Frost vs Nixon e Masters of Sex).O selo de qualidade da série, prevista para estreia na AMC internacional a 31 de maio (desconhece-se ainda a data exata do lançamento na TV cabo em Portugal), vem com a direção do veterano Stephen Frears, cuja receita de densidade dramática e ironia humorística marca uma carreira de meio século. Aos 79 anos, como demonstram os recentes êxitos televisivos (o hilariante A Very English Scandal e State of the Union, aguçadíssima análise ao sangue de um casamento em crise, escrita por Nick Hornby), Frears está no topo da sua forma criativa, maturada nos anos 80 por uma série de reflexões sobre o preconceito e a liberdade individual – A Minha Bela Lavandaria, Vidas em Fúria, Sammy and Rosie Get Laid ou a cáustica adaptação de Ligações Perigosas de Choderlos de Laclos, superior ao Valmont de Milos Forman –, culminando em Anatomia do Golpe, obra-prima retroativa do film noir.É essa mestria narrativa (e a verve do olhar), próxima da farsa (também é dele O Puto, um dos mais divertidos telefilmes dos últimos 30 anos) que são expectáveis em Quiz, minissérie escrita por Stephen Graham, o argumentista de Brexit: The Uncivil War, uma longa-metragem essencial para perceber a influência draconiana do estratega político Dominic Cummings (interpretado por Benedict Cumberbatch) na retirada do Reino Unido da União Europeia.Minissérie, 3 episódiosDe Stephen FrearsCom Michael Sheen e Matthew MacfadyenEstreia prevista em breve no AMC