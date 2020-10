Foi a partir dos Estados Unidos, onde está em filmagens (certamente incluindo novos episódios da série Space Force para a Netflix), e não na quinta de Lacoste, na região de Vaucluse, em França, que é a morada oficial da sua família, que John Malkovich respondeu às perguntas da SÁBADO acerca dos seus vinhos, distribuídos em Portugal desde fim de agosto.Inicialmente criados para consumo próprio e com os amigos, de vinhas plantadas em 2008 na quinta que o ator de Ligações Perigosas comprou nos anos 80, foram na verdade ideia da mulher, e mãe dos seus dois filhos, Nicole Peyran. Chamam-se LQLC - Les Quelles de La Coste (mistura do nome da casa senhorial da propriedade, Les Quelles, e da aldeia mais próxima, Lacoste) e permanecem "um projeto familiar".Eu e a minha mulher decidimos, assim que tivemos o nosso primeiro filho, que não queríamos viver numa cidade como Los Angeles ou Londres, que preferíamos criar os miúdos num meio mais rural. Andámos à procura por França, até que o amigo de um amigo disse que tínhamos era de ir conhecer o Maciço do Luberon (que dá a Vaucluse uma frescura única). Comprámos a quinta nessa altura e só plantámos as vinhas mais de 20 anos depois, em 2008. Foi uma ideia de Nicole.Honestamente não queremos competir com ninguém. Queremos apenas fazer o melhor vinho possível com o que a nossa região nos pode dar e com as castas que mais apreciamos.Na realidade, a ideia de termos uvas veio de um artigo que me deram, de um especialista de vinhos que dizia que, nos tempos de Luís XIV, só se devia plantar Pinot Noir na nossa região. Isso despertou-me o interesse porque gosto é de Pinot e Cabernet, muito mais que de Grenache e Syrah, que é o que, maioritariamente, lá há.Ralf Hoegger, que se juntou à equipa da LQLC em 2018, vindo da (histórica) adega italiana Tenuta il Palagio, na Toscana, apresentou-nos nessa altura o nosso enólogo atual, Jean Natoli. Entre todos, incluindo a minha mulher, tentamos encontrar o melhor para os nossos vinhos, é um esforço contínuo, que fazemos em família. Isto é um projeto familiar.Para ser franco, não conheço os rosés portugueses, mas creio que o nosso tem um perfil original, por um lado porque usamos Cabernet Sauvignon, por outro, claro, por causa do nosso solo, que é único.A decisão de trabalhar com a Unlock Wines veio de Ralf, que conheceu a Nádia Moreira (coproprietária) através de um amigo, e todos achámos que era o passo certo. Estamos contentes de juntá-la à família. Mas Super Premium é um termo pesado, não creio que o sejam, mas deixo ao mercado, ao consumidor, a última palavra.Tenho uma longa relação com Portugal e é emocionante vender os meus vinhos, com uma distribuidora exclusiva, num país onde já trabalhei antes: fui um dos investidores do restaurante Bica do Sapato e da discoteca Lux, em Lisboa. Essa sociedade acabou, mas guardo boas memórias e amizades desses tempos. Além disso, também fiz muitos filmes com portugueses ao longo dos anos - com Paulo Branco e Manoel de Oliveira, Luís Miguel Cintra, Leonor Silveira e outros. Foi sempre ótimo.Certamente há elementos comparáveis com o cinema, mas neste campo sou o produtor. Temos uma história, que é a terra, os atores, que são as uvas, e o enólogo é como o realizador, que junta tudo para criar "O Vinho". A seguir, vem a estratégia comercial.