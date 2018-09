Guerra Fria, o filme a preto e branco da Polónia dos anos 40 e 50

Depois do Óscar de Melhor Filme Estrangeiro com Ida, Pawel Pawlikowski traz uma história de amor tumultuosa que tem a cortina-de-ferro como fundo - valeu-lhe o prémio de Melhor Realizador em Cannes

Vem da Polónia um dos filmes mais bonitos do ano. Realizado por Pawel Pawlikowski, Guerra Fria estreia-se em Portugal esta quinta, 20, e mostra uma história de amor sinuosa, quase impossível, entre Wiktor, o pianista de um grupo de música folclórica da Polónia, e Zula, uma das suas cantoras e bailarinas, ao longo de duas décadas. A história é inspirada nos pais do realizador. "Eles apaixonaram-se, separaram-se, reencontraram-se, voltaram a separar-se, casaram com outras pessoas, depois voltaram a juntar-se. Eram um casal desastroso", disse o cineasta em Cannes depois de receber o prémio de Melhor Realizador, ressalvando, contudo, não se tratar de uma obra biográfica.



No filme, Wiktor e Zula separam-se quando a digressão passa por Berlim, onde o socialismo e o imperialismo se tocavam. Ele foge para Paris, mas ela, receosa do futuro e duvidando do seu talento, decide ficar. Ele nunca mais pode voltar ao Bloco de Leste, já as viagens dela ao Ocidente dependem das digressões.



Em menos de 90 minutos, Guerra Fria condensa uma história de décadas - a passagem do tempo, dos relacionamentos, do contexto político. A música ajuda, adaptando-se aos diferentes estados da relação - há folclórica, clássica, jazz e até rock -, mas essencial é a fotografia de Lukasz Zal, num contrastante e dinâmico preto e branco. Na verdade, depois de Ida (Óscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2015), Pawel queria filmar a cores, mas mudou de ideias porque "a Polónia dos anos 40 e 50 era tão cinzenta que isso não faria sentido". Mais: "O mundo é mais metafórico a preto e branco."