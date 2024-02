São 8% os jovens que desistem de estudar, um problema que o especialista Filinto Lima associa à atual crise pela necessidade de ajudarem os pais. A tutela diz preocupar-se com a questão mas refere que Portugal está a cumprir a meta da União Europeia, pela taxa estar abaixo dos 9%.

Aumento do abandono escolar: alunos "entram no mercado de trabalho"

A pandemia seguida de uma crise inflacionista contribuíram para um ligeiro aumento do abandono escolar. Alguns alunos terão deixado a escola para enveredarem no mercado de trabalho, de modo a ajudarem os pais no orçamento familiar cada vez mais curto. É assim que o presidente da direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, interpreta a desistência destes jovens.