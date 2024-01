História da publicidade: Mentiras, tabaco e sexismo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O anúncio terá reunido multidões junto à Torre de Belém, em Lisboa. Todos queriam ver o oficial do exército britânico que apostou atravessar o Tejo com um par de botas de cortiça. “Estas botas são de uma construção admirável, e curiosamente foram inventadas pelo mesmo oficial, que faz este passeio”, pode ler-se no cartaz que data de 1811. Não era só o desafio que era impossível, a publicidade também era falsa – mas enganou muita gente. “Dizia-se mais tarde que foram pessoas de Abrantes que fizeram isso para afastar a população da capital para o rio Tejo e assim poderem ir buscar, algures numa igreja, uma peça religiosa abrantina que tinha vindo para Lisboa com as invasões francesas. Tinha sido escondida”, conta o investigador Eduardo Cintra Torres.