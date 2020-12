O falecido jornalista e escritor Fernando Assis Pacheco vai ser evocado, sexta-feira (04), em Coimbra, onde despertou para os livros, tal como morreu, em Lisboa, com um saco deles na mão.

Fernando Santiago, do tempo em que "os putos liam livros", sempre viu nos mais arrebatadores "um pretexto para adormecer tarde".

"Pasmado sem cura", como se definiu, o escritor e jornalista era dos que não ficam indiferentes àquilo que possa interessar aos concidadãos.

A evocação com início por ocasião do 25º. aniversário da prematura morte de Assis Pacheco (falecido aos 58 anos de idade) terá outros eventos até 30 de Novembro de 2021.

"Por coisas da causa" é o lema da primeira sessão evocativa, em que intervêm Francisco Louçã e Teresa Carvalho, aprazada para as 18h00 de sexta-feira, na Casa da Escrita de Coimbra, por iniciativa da Câmara Municipal e do Centro de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade conimbricense.

O evento, com leitura de poemas de Assis Pacheco a cargo de actores da companhia teatral Bonifrates, será transmitido em streaming através das redes sociais da autarquia.

O público poderá assistir presencialmente (lotação limitada a 12 pessoas), mediante reserva prévia pelo telefone da Casa da Escrita (239 353 590) ou pelo da Casa Municipal da Cultura (239 702 630).

O sentido de humor, evidenciado, por exemplo, no concurso televisivo "A visita da Cornélia", era uma das imagens de marca de Fernando Assis Pacheco.

A inspiração também o impeliu a contar histórias de família, como a da crónica "Sou neto de uma pistola mal apontada" acerca da forma como o seu avô materno escapou de um tiro de um vizinho.

Profissional do jornalismo numa época em que só duas vezes por mês podia folgar ao sábado, na Redacção do Diário de Lisboa, Fernando gracejava tratar-se de uma ocasião em que já se sente "o gosto esplêndido do dia domingo".

De resto, Assis Pacheco finalizou uma crónica com a sugestão de se estudar o calendário para aferir a "hipótese de acabar com a segunda-feira". "No mínimo", segundo ele, "alguém devia começar a redigir os estatutos do Grupo dos Amigos do Sábado".