As aventuras de Santo António

Quando o pai lhe pediu que afastasse uns pássaros que ameaçavam as colheitas de trigo na quinta da família, o pequeno Fernando (era este o seu nome) correu de um lado para o outro sem sucesso, até que decidiu chamar os pássaros ao estábulo e conversar com eles. Quando o pai chegou, estariam todos em silêncio, a ouvir aquele que se transformou no santo mais famoso não só de Portugal mas também de Itália (em Pádua, a igreja a ele dedicada recebe 6 mil cartas por mês) e do Brasil (onde há pelo menos 550 templos dedicados a Santo António).



Aos 5 anos, influenciado por um tio e padrinho padre, e pela mãe, que lhe lia orações e cânticos cristãos, prometeu a Deus que seria sacerdote. De acordo com o livro Santo António, do jornalista brasileiro Edison Veiga, houve várias tentativas de o demover. Primeiro do pai, Martim de Bulhões, que pertencia à elite lisboeta e "contratou instrutores para preparar o filho para as artes marciais, equitação e esgrima", conta o livro.



Fernando, que nunca quis ser cavaleiro, teria outras tentações. "Conta-se, inclusive, que criadas que trabalhavam em sua casa faziam apostas entre si para ver quem conseguiria seduzir primeiro o patrãozinho." Resistiu sempre e algures entre 1218 e 1220 foi ordenado sacerdote.