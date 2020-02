Artista afasta trânsito de uma rua de Berlim com 99 telemóveis ativos

A carregar o vídeo ...

Um carrinho de mão com 99 telemóveis com a localização ativa. Foi tudo o que o artista Simon Weckert precisou para demonstrar que o Google Maps é fundamental na maneira como interagimos com as cidades - no seu caso, Berlim - mesmo que os dados estejam errados.Weckert arrastou o seu carrinho repleto de telemóveis por ruas vazias da capital da Alemanha. Porém, os telemóveis informavam os servidores do Google Maps e, com isso, eram emitidos sinais de engarrafamentos nas ruas por onde andava o artista alemão. Desta maneira, Weckert pretendeu provar como a leitura dos dados "faz alterações virtuais na cidade real"."Será que estes mapas funcionam como redes de dispositivos que determinam o comportamento, opiniões e imagens dos seres vivos, exercendo poder e controlando o conhecimento?", questionou, relembrando que estes dispositivos, que já são produtor de uma combinação do conhecimento e poder dos estados, se tornaram também eles um dispositivo de poder.A Google, em declarações ao portal 9to5, reagiu com fair play à desconstrução da sua aplicação feita por Weckert, defendendo que "adora" ver o Google Maps "a ser utilizado de forma criativa", porque tal ajuda a que se possa melhorar o seu funcionamento.