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Vida

Aqui trata-se o vício do jogo

Raquel Lito
Raquel Lito 28 de julho de 2026 às 23:00
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Ricardo perdeu a herança, João a namorada e André recebe ameaças. Tudo causado pela dependência, que agora é tratada numa unidade pública em Lisboa: a equipa multidisciplinar integra um contabilista. Até as portas são duplas, para manter o sigilo.

Ricardo vive sob uma aparente normalidade. Tem 42 anos, é auxiliar de ação médica, casado, pai de três filhos e chegou a herdar uma casa. Mas a capa vai descaindo: o lado sombrio começou a desenhar-se aos 20 anos, quando descobriu o póquer e, mais tarde, as apostas desportivas. A dependência custou-lhe a herança e a mota, avaliada em cinco mil euros. Há outras histórias marcadas pela mesma doença, sempre com nomes fictícios, como a de João, cujos cartões de crédito esgotaram o plafond e os empréstimos ao banco se avolumaram. Ensombrado por uma dívida de 25 mil euros, aos 28 anos voltou à casa dos pais depois de perder a companheira.

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