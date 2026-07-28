Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

PRIMEIRA PESSOA. USEI OS SERVIÇOS DE UMA PERSONAL STYLIST QUE SABE ORGANIZAR A ROUPA PARA FÉRIAS

De mala aviada, com looks adequados

Luísa Oliveira 28 de julho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

São só uns dias, mas o sucesso do descanso depende do que for levado do roupeiro de casa, num espaço pequeno – e há quem entre em stresse. Já existe quem faça este serviço, conjugando as peças. Fui testar.

Liliana Correia não entra em minha casa sem antes perguntar se deve descalçar os ténis de padrão trigresse que compõem o seu look blasé, com umas calças de ganga básicas e uma elegante camisa branca de piquet. Respondo-lhe que não é necessário, sem imaginar que dali a uns minutos quem estaria descalça era eu. Descalça, sim, pois experimentaria uns sapatos de salto alto, mas de mala aviada – e tão bem arrumada! – para um fim de semana repleto de vida social, com casamento incluído.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Armário Armários peças Peça Lisboa Vila Real
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

De mala aviada, com looks adequados