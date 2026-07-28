Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

TENDÊNCIA. OS MAIS NOVOS VOLTAM A USAR A CANETA

Ainda há cartas de amor (em papel)

Mónica Baltazar 28 de julho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Nasceram na era dos telemóveis, mas nem por isso se perdem no scroll infinito. Preferem usar a mão para escrever missivas, muitas vezes de conteúdo romântico.

Meu amor, ainda no outro dia nos vimos e já tenho saudades tuas.” Começa assim a carta escrita à mão – e de caligrafia irrepreensível – que chegou pelo correio, endereçada a Sofia. O coração desenhado no topo da folha antecipava uma declaração de amor, como no tempo em que não havia telemóveis e estas “mensagens” faziam suspirar os casais apaixonados.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Cá Por Casa Troca de Casais casa de papel Nova casa Porto Pedro Miguel Morais Alves Sofia Pereira Argentina Campo Grande Estados Unidos Fernando Pessoa Alexandre Alves Conan Osiris
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ainda há cartas de amor (em papel)