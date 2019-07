ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

São mais de 14.600 peças espalhadas por 270 edifícios do Porto. Todas com a mesma origem: um banco. Mas este banco não tem dinheiro nem cofres. Tem antes mais de 27 mil azulejos antigos. "Todos os azulejos que damos são originais", explica a coordenadora do Banco de Materiais do Porto. E, sim, leu bem: dar. É que neste banco de azulejos não se paga pelas peças. São todas doadas a quem está a reabilitar um edifício, no caso de lhe faltar alguns. "Não compramos nem vendemos nada", explica a coordenadora do Banco, Maria Augusta Marques, entre prateleiras de madeira organizadas numa espécie de biblioteca de azulejos.O propósito do Banco de Materiais do Porto não é promover o colecionismo ou vender souvenirs aos visitantes, muito menos lhes interessa "guardar os azulejos em caixotes". Maria Augusta Marques esclarece que querem é ver os azulejos "nas fachadas", para preservarem a memória da cidade. O Banco de Materiais pertence à Câmara Municipal do Porto e ajuda na reabilitação do património da cidade. Mas há regras. "Só fornecemos azulejos para reabilitação e não para construção de raiz." Sempre que lhes chega algum pedido, um dos cinco técnicos, que trabalha nesta instituição municipal, vai visitar o conjunto edificado para perceber que peças faltam e, após essa avaliação, são fornecidos gratuitamente os azulejos para completar os respetivos painéis.