Zeca Pagodinho celebra 35 anos de carreira

São 35 anos, não é, Zeca? "Mas a música funciona como se fosse hoje, vou cantar do mesmo jeito que cantei há 35 anos, tudo bem bacaninha, tudo direitinho", começa por dizer o mestre do samba, Zeca Pagodinho, ao telefone do Brasil, dias antes de viajar para Portugal. Zeca, que fará 60 anos em Fevereiro próximo, canta em Lisboa (na quarta, 3) e no Porto (na quarta seguinte, 10) - canta e comemora o sucesso de 35 anos de carreira, 12 milhões de cópias de álbuns vendidos e quatro Grammys.Confessou que até entrar no avião haveria de matar saudades antecipadas: "Hoje o neto já dormiu comigo e vai dormir de novo. Sou um pai e um avô muito babado." Em Portugal esperava encontrar o mesmo País do coração de sempre: "A minha relação com o público português é maravilhosa, mesmo porque eu tenho muitos amigos aí. Tenho o meu querido Pinóquio, onde tomo bons vinhos e bons chopes… Se tem um lugar que eu gosto de ir fora do Brasil é Portugal, amo Portugal."Aos fãs portugueses - "e muitos brasileiros que aparecem também" -, Zeca Pagodinho promete "um show bacana", que não tem a intimidade de um botequim mas que vai correr bem porque "a gente está com o coração ligado no samba".