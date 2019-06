A 31 de maio, Lexie Alford, de 21 anos, pisou a Coreia do Norte e tornou-se, segundo afirma, na pessoa mais jovem a visitar todos os países do mundo. Os factos estão a ser apurados pelo Guinness e, caso se comprove, Lexie bate o recorde de James Asquith, que, em 2013, com 24 anos, entrou para o Guinness World Record depois de visitar os 196 países do mundo.

"Nunca num milhão de anos pensaria que algo que me apaixona tanto pudesse inspirar tantas pessoas. A quantidade de amor que tenho recebido de todos tem sido um dos mais loucos e impressionantes sentimentos que alguma fez senti", escreveu a jovem norte-americana através do Instagram, onde partilhou imagens das suas viagens.

Lexie começou esta jornada muito cedo, apesar de na altura não ter definido o objetivo de pisar todos os países do mundo – os pais são donos de uma agência de viagens na Califórnia e desde muito nova que Lexie começou a conhecer outras partes do mundo. "Viajar fez parte da minha vida desde que me lembro", disse em entrevista à Forbes. Em miúda, acompanhou a família desde as aldeias flutuantes do Camboja às Grandes Pirâmides de Gizé, no Egito, contou.

"Os meus pais sempre acharam muito importante expor-me a todos os modos de vida no mundo e isso teve um impacto muito profundo na pessoa que sou hoje. Sempre tive muita curiosidade sobre o modo de vida dos outros e como encontram a felicidade", explicou à revista norte-americana.

A jovem começou esta aventura sem o objetivo de bater nenhum recorde. "Honestamente, no início, só queria esticar ao máximo os limites de o que era capaz de fazer com a minha vida e ver o máximo do mundo durante o processo", disse. Mas quando as coisas começaram a tornar-se "realmente desafiadoras", Lexie percebeu que estava a inspirar outras pessoas pelo mundo. "Queria sobretudo mostrar que não há lugares assustadores no mundo e há gente boa em todo o lado", explicou.

Para conseguir viajar, a jovem fez acordos com algumas marcas e campanhas ao longo do caminho. Com isto, conseguiu pagar as viagens. "Sempre foi claro para mim que queria viajar durante uns tempos, daí ter trabalhado sempre que pude, desde os 12 anos", revelou.

Lexie Alford trabalha como consultora de viagens na agência da família, quando está em casa, e faz fotografia e blogging durante as suas viagens. "Pesquiso muito e com antecedência para encontrar as melhores ofertas, aproveitar todos os pontos e milhas dos meus voos, conseguir alojamento barato, em albergues, ou crio conteúdos para hotéis em troca de um quarto para dormir".



As suas viagens são partilhadas no seu blogue pessoal e nas redes sociais.