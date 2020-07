Sempre gostou da adrenalina do improviso. Desde a primeira experiência em apresentação, ainda em 2009 – quando a convidaram para apresentar o Ídolos, com João Manzarra. Mas admite que agora está receosa. Há uma explicação, ou melhor, duas: "Estou disléxica, sinto que me faltam os termos todos. Isto de vivermos encurralados [o confinamento] e, ao mesmo tempo, a pós maternidade [foi mãe pela segunda vez há sete meses] trama-nos à séria", diz, bem-disposta.As gravações do novo reality show da SIC, O Noivo é que Sabe, arrancam já na próxima semana. Cláudia Vieira foi escolhida para apresentar o formato. Nunca casou, a não ser na ficção, mas acha que o programa lhe assenta bem justamente por isso – não faz ideia do que é preciso. Entre Lisboa e Troia, onde está a aproveitar os últimos dias de férias, no Pestana Eco Resort, com as filhas, Maria e Caetana, o companheiro, João Alves, e os dois golden retriever da família, o Yoshi e a Caya, falou com adurante três dias. Ou quatro: é que num deles, e por mera coincidência, a conversa teve de ser adiada para ela fazer uma fotografia para a revista (que pode ver nesta fotogaleria).