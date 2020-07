Da adversidade se faz, às vezes, a oportunidade. Ao fim de 45 anos de trabalho, o grupo de teatro O Bando enfrenta o desafio permanente de "não repetir fórmulas nem ficar refém das suas premissas de inovação cénica", como salienta à SÁBADO Miguel Jesus, que dirige o novo espetáculo da companhia, Antes do Mar, em cena até 19 de Julho.Portanto, era inevitável que as limitações e as normas da pandemia inspirassem novas soluções nesta adaptação teatral de Um Bailarino na Batalha, Grande Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores em 2019, onde Hélia Correia aborda, "numa escrita poética mas recheada de episódios romanescos", a problemática das migrações, assunto que, como refere Jesus, "não tem tempo porque é de todos os tempos, já acontecia há mil anos e continuará daqui a mil". O movimento pode mudar de direção - "hoje, a Terra Prometida é a Europa" - mas é perpétuo: "O espetáculo é sobre essa caminhada de esperança e o consequente encontro entre povos."Há muito programado por este grupo teatral que tem "a dupla sorte de ser financiado pelo Estado e trabalhar numa quinta e não num palco onde seria mais difícil cumprir as normas de segurança", Antes do Mar, que será apresentado ao ar livre, num terreno de Vale dos Barris, Palmela, contíguo à sede d’O Bando, revela-se "ainda pertinente, porque os êxodos prosseguem, embora só se fale de Covid", mas não será como seria sem pandemia: "O público era para ficar concentrado, mas ficará em linha, numa fila única com 100 metros de comprimento, remetendo para a ideia de fronteira, a ver tudo de longe mas a ouvir de perto." Como? "O som chegará por auscultadores." Além disso, haverá "desinfeções ao momento, entre os corredores de segurança."Ensaiado em videoconferência, tem também uma contracena sui generis: "Os atores estão distantes uns dos outros, mas ao longe são como vultos que às vezes parecem estar a tocar-se. Jogamos com a perspetiva, com uma profundidade cinematográfica."O cenário, esse, é despojado, mas há música de Jorge Salgueiro, um tema cantado ao vivo e adereços: todo o elenco (formado por Dora Sales, João Neca, Laurinda Chiungue, Maria Do Ó, Nicolas Brites, Nylon Princeso, Paula Só, Raul Atalaia e Rita Brito) transporta remos. Seriam para usar no mar, se o grupo lá chegasse - neste caminho terrestre, animado a relações amorosas e outras, serão convertidos em corpos, lápides, deus e eixos de tendas "para quando é preciso acampar".De 25/6 a 19/7 •5.ª a dom, 20h30€1 a €100 (definido pelo espectador; por transferência)