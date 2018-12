Ex-jogador do Benfica encontrava-se em Cabo Verde para a passagem de ano.

A antiga glória do Benfica, António Simões, já chegou a Lisboa e foi hospitalizado no Hospital da Luz esta segunda-feira, depois de ter sido assaltado no passado sábado em Cabo Verde e de ter deslocado a prótese da perna esquerda durante o assalto.



Simões, de 75 anos, estava com a mulher quando foi assaltado por dois homens, entretanto detidos pelas autoridades cabo-verdianas.



O governo de Cabo Verde anunciou este domingo que os dois alegados autores do assalto e agressão ao ex-futebolista do Benfica António Simões, sábado, na cidade da Praia, estão detidos e condenou o sucedido.



António Simões foi assaltado no sábado na capital cabo-verdiana e na sequência do roubo foi assistido no Hospital Dr. Agostinho Neto e esta segunda-feira transportado para Portugal para receber cuidados médicos.



O ex-jogador do Benfica encontrava-se em Cabo Verde para a passagem de ano.