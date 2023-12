Alexandra Cunha: “Não sou transfóbica, quero justiça”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Não tenho nada contra as pessoas que mudam de sexo”, garante à SÁBADO Alexandra Cunha, a portuguesa, de 49 anos, que a semana passada saltou para a ribalta internacional ao recusar-se jogar pool inglês (bilhar), a modalidade em que é número cinco do ranking mundial, contra mulheres trans. A jogadora, campeã nacional 14 vezes, até começou por não ver qualquer problema na inclusão de trans na liga feminina. “Nunca tive problemas em jogar contra homens”, diz. “Jogo numa liga local masculina e estou no topo da tabela”, sublinha.