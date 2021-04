Festa de Desaniversário: o CCB leva miúdos ao mundo de Alice

A partir dos imortais contos de Lewis Caroll, Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho, Festa de Desaniversário é um ciclo de propostas artísticas que o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, dedica às crianças.



Um dos projetos mais fortes do ciclo é a instalação Do outro Lado da Toca, que pode ser visitada a partir de 16 de abril e integra ilustrações de Alice Albergaria Lopes, Beatriz Bagulho e Madalena Castro (novas criadoras para a infância).



Porém, a criação artística é apenas um dos vetores deste ciclo que se prolonga ate julho. Outro é a ligação à filosofia: todo o ciclo procura ensinar às crianças a importância de questionar sempre – os outros, elas próprias e o mundo que as rodeia.



Este ciclo engloba uma programação digital que foi sendo apresentada durante o confinamento (e que inclui entrevistas a artistas e filósofos, em podcast, formações e um audiolivro, em #CCBDigital).



Com estreia já no dia 14, numa escola (e disponível para visitar outras), há ainda um "espetáculo portátil", intitulado Paradoxos de Alice, com interpretação de Leonor Keil.



Mas há mais: na inauguração de Do Outro Lado da Toca, estarão presentes duas das três autoras da instalação, que irão acompanhar os visitantes em pequenas visitas guiadas, será lançado o videojogo com o mesmo título e serão ainda apresentados os "Filminhos Paradoxos", oito curtas metragens de António Mendes, com direção de Maria Gil e interpretação de Leonor Keil.



Haverá outro espetáculo portátil, intitulado Dois Ovos Irmãos, em maio, formações em maio e junho, atividades de férias e, a culminar o ciclo, a 2 e 3 de julho, um mini-festival chamado Festa de Desaniversário, com tudo reunido, rodas de filosofia para conversas muito interessantes e um concerto final dos Cuca Monga.