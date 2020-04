A pandemia de covid-19 cancelou a tradicional marcha de 25 de abril na Avenida da Liberdade , em Lisboa, mas não inibiu que uma imagem se transformasse no símbolo de uma comemoração diferente: um homem, sozinho, a carregar uma bandeira gigante de Portugal, ornamentada com cravos. Rapidamente a imagem se espalhou pelas redes sociais, vista como uma espécie de símbolo de resistência e representação de todos os que não puderam participar no desfile.Agora, a imagem de Carlos Ferreira foi usada por uma cadeia de fast-food norte-americana para fazer publicidade ao seu serviço de entregas ao domicílio. "Já sabemos quem era o homem que atravessou a Avenida… mas quem sabe o que levava no saco?", lê-se na publicação da KFC nas redes sociais, onde a imagem do manifestante solitário aparece manipulada. Carlos transporta, neste caso, a bandeira e um saco da empresa.A pandemia já provocou mais de 210 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção.