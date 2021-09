Acabaram-se os beijinhos para cumprimentar?

Durante mais de um ano – precisamente 16 meses – Anabela não deu um único beijinho à filha nem ao neto. Com 74 anos, confessa que foi duro. “Deu-me saudades. Nunca fui muito beijoqueira, mas que tristeza só os ver de máscara...” Foi há um mês que finalmente pôde beijar a família, a viver no mesmo prédio. Apesar de confiante, Anabela Antunes não pensa voltar aos beijinhos estilo pré-pandemia. Mais difícil é com algumas das suas companheiras do projeto A Avó Veio Trabalhar, criado por Ângelo Campota. “Temos um ambiente muito familiar, sempre houve beijinhos e abraços. Mas tivemos de mudar o comportamento, por mais difícil que seja. Muitas das nossas avós substituíram o beijo por uma festinha no braço”, explica o psicólogo. Mas será que a pandemia acabou com esse hábito do tempo dos romanos e que tanta falta tem feito a avós e netos?



A psicóloga Bárbara Ramos Dias não tem dúvidas ao afirmar que foram os avós e netos os que mais sofreram com esta mudança. E defende que há crianças e adolescentes ansiosos por culpa desse distanciamento. “O risco do impacto negativo na saúde mental, de não cumprimentar os avós ou familiares, é muito maior do que o risco da Covid-19, neste momento. Tenho muitos miúdos que tinham relacionamentos próximos com os avós que passaram a estar tão afastados que desenvolveram depressões, problemas gástricos, ansiedade. Isto tudo relacionado com a saudade do colo dos avós”, diz à SÁBADO.



Claro que também existem casos de jovens e adultos que dispensam beijos a conhecidos e desconhecidos. Mas nada nos prepararia para sermos quase proibidos de beijar. No início da pandemia, a Direção-Geral da Saúde emitia até um vídeo a explicar as alternativas ao cumprimento tão europeu. Podíamos acenar com a cabeça, fazer o símbolo da vitória ou o namastê indiano [as duas mãos juntas em oração]. O que parece ter ocupado o lugar dos beijinhos foi mesmo a cotovelada. “Perdeu-se imenso o hábito dos beijinhos. Há até jovens que estão aliviados e que me dizem que não tinham paciência para os beijinhos a toda a hora. Contudo, sinto que isto é muito mais complicado para os pais. É que, como os jovens se desabituam de dar beijinhos na rua, chegam a casa e deixam de cumprimentar os pais como faziam. Está-se a perder o beijinho de boa noite. Isso é mau. Precisamos do toque.”