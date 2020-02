A Reconquista de Olivenza, entre a História e os desenhos animados, no São Luiz

A Reconquista de Olivenza começou a desenhar-se na mente do ator, dramaturgo e encenador Ricardo Neves-Neves há dois anos, quando investigava para outro espetáculo que fará em 2023, sob o título Here Comes The Sun (como a canção dos Beatles) e que reescreverá a história da formação do mundo, desde o Big Bang, a partir de teorias como a de que as primeiras civilizações – dos incas aos egípcios – foram fundadas por extraterrestres.Há ecos dessas "teorias, que passam pela ideia de a Terra ser plana ou de o vulcão entre São Miguel e a Terceira ser piramidal como os templos incas e egípcios e, por isso, a verdadeira Atlântida perdida" nesta nova comédia, para a qual Filipe Raposo, parceiro de Ricardo na aclamada Banda Sonora de 2018, criou música original (tocada ao vivo por uma orquestra dirigida por Cesário Costa e cantada pelo elenco de 22 atores, num total de 57 pessoas em cena) com influências do que se ouvia nas cortes do barroco, o tempo da dinastia filipina em Portugal, mas também um tema da Disney e uma versão de Rondel do Alentejo, de Amália, pelo meio.No entanto, a história é outra, criada pelo autor por associação de ideias e a partir da pergunta "E se?", à mistura com as suas próprias memórias, "de miúdo normal dos anos 90, que jogava Nintendo, lia banda desenhada e via o Dragon Ball", e conta-se, de rajada, num introito a três vozes, a abrir este espetáculo de quase duas horas eufóricas, que junta figurinos de épocas distintas, cenários infantis de inspiração barroca, carros e trotinetes elétricas no lugar de carruagens e cavalos, voz-off de Eduardo Rego (conhecida do National Geographic) e contracena com desenhos animados projetados em telas de vídeo.Para pôr a ação em marcha, transforma o Deus da aparição a D. Afonso Henriques no milagre de Ourique num Dragão Lusitano (que é o do Dragon Ball), cuja implosão resulta em sete bolas de cristal catapultadas para sete cantos diferentes do mundo. Da sua reunião dependerá o tal Quinto Império, garantia de paz e prosperidade planetária, e é com o objetivo de as recolher que se faz a Expansão Portuguesa.Contudo, os invejosos espanhóis, desviando uma das bolas para uma igreja outrora lusitana da também outrora lusitana Olivença, impedem tal desígnio... e é então que a peça arranca. Para corrigir o destino, a Rainha de Portugal, mãe de gémeos, tal como gémeos são os infantes espanhóis (filhos do vilão do jogo do Super-Mário), pede ajuda a soviéticos, árabes, chineses e Nossas Senhoras... de Fátima, Lourdes e Guadalupe – viciadas em álcool, comprimidos e cigarros. Será bem-sucedida?De 6 a 16/2 • 5.ª, 20h; 6.ª e sáb., 21h; dom., 17h30 •21 e 22/2, 21h30 •