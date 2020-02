GUIdance celebra 10 anos com programa feminista

Voltam ao Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, de 6 a 16 de fevereiro, muitas das grandes coreógrafas que já antes passaram pelo festival fundado em 2011."Na 10ª edição, o GUIdance reafirma um legado e é uma afirmação feminina", diz Rui Torrinha, o diretor artístico, referindo-se a um programa com criações das portuguesas Elizabete Francisca (Dias Contados), Joana Castro (Rite of Decay) e Tânia Carvalho (Onironauta), mas também da brasileira Marlene Monteiro Freitas (com o premiado Bacantes – Prelúdio para uma Purga) e da canadiana Marie Chouinard (com a sua histórica Sagração da Primavera) e parcerias de mulheres com homens que se alinham com elas: Sofia Dias com Vítor Roriz (em O Que Não Acontece) ou Vera Mantero com Jonathan Uliel Saldanha (em Esplendor e Dismorfia).De assinalar também é a estreia nacional de Outwitting the Devil (sábado, dia 8, às 21h30 – na foto), de Akram Khan, britânico com ascendência do Bangladesh (que também dará uma masterclass no festival), onde o diabo é identificado com o homem, "uma criatura ingrata, capaz de destruir tudo e todos ao seu redor", e a fechar, dia 16, às 16h, Des Gestes Blancs, de e com o francês Sylvain Bouillet e o filho de 8 anos.Bilhetes de €2 a €10.