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Vida

A praia dos pobres tornou-se famosa

Lucília Galha
Lucília Galha 28 de julho de 2026 às 23:00
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Os primeiros a frequentá-la foram os agricultores - era o destino de quem não queria aparecer. Mas a sua pacatez atraiu as personalidades. Hoje, é o refúgio balnear do Presidente.

Ainda que muita coisa tenha mudado na vida de António José Seguro no último ano, há uma que o Presidente da República fará questão de manter: celebrar o aniversário de casamento com a sua mulher, Margarida, a 1 de setembro, em Porto Covo. O destino é, há quase 40 anos, o refúgio balnear da família - passam sempre ali a primeira quinzena de setembro. E este verão não será diferente. “Gosto desta paz, aqui não há horas. Isto é a minha liberdade”, disse à SÁBADO, a 10 de setembro de 2025, quando ainda era candidato e afinava a estratégia para a campanha entre banhos de sol.

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