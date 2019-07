O Leito Cadaval, uma peça cuja tipologia era até agora inexistente nas coleções nacionais, será exposto no Palácio Nacional de Sintra. O leito de aparato em madeira é decorado com ciprestes e ramos de flores e frutos em liga de prata e remonta a finais do século XVII. Após ter sido adquirido em dezembro de 2017 por €360 mil, foi submetido a um trabalho de restauro terminado em janeiro de 2019. Retirados todos os elementos metálicos e de madeira que decoram a cabeceira, contaram-se 1.685: 412 em madeira, 760 em liga de prata, 495 em liga de cobre e 18 em liga de ferro.

Até os 2.500 pregos eram de prata – mas só parte foi reaproveitada. O leito foi da Casa Cadaval até 1953; entretanto passou pelas mãos de um colecionador, de um negociante de antiguidades, de um antiquário e de um banqueiro. Finalmente, foi adquirido por dois antiquários em 1999, que o venderam à Parques de Sintra.