Reflexões: Homens e Natureza, exposição de Bireswar Sen

Mestre da escala, Bireswar Sen expressa a simbiose entre o homem e a imensidão da natureza em pinturas diminutas no Museu do Oriente

"Traçar linhas de beleza com uma luz que nunca existiu na terra ou no mar" foi a grande aspiração de Bireswar Sen, pintor desaparecido em 1974 e um dos mais importantes paisagistas da Índia moderna, por muitos considerado um génio, que o Museu do Oriente, em Lisboa, dá a conhecer na exposição Reflexões: Homem e Natureza, de 18 de janeiro a 31 de março.



Ao todo são 77 pinturas a aguarela e têmpera, técnicas clássicas desenvolvidas em cartões de pequenas dimensões, num efeito de escala impressionante, e surgem em quatro núcleos: "A magnificência da Natureza", "Exploradores", "Espaços do Sagrado" e "O Ritmo da Vida".



O esplendor e a grandiosidade da cadeia montanhosa dos Himalaias, a maior do mundo, estão em destaque nestes trabalhos, mas em escala reduzida: essencialmente realizadas em papel, sendo do tamanho de um pequeno cartão, as pinturas ostentam uma esquematização cromática que contribui para a criação de uma sensação de monumentalidade, que só um grande artista poderia conseguir num espaço tão compacto.



Nascido em Bengala em 1897, Sen cresceu numa época propícia à criatividade, uma espécie de Renascença liderada pela família Tagore, que o levou a fascinar-se pela pintura enquanto se dedicava à Literatura Inglesa, a sua primeira paixão. Em 1926, mudou-se da cidade indiana de Calcutá para a de Lucknow, tornando-se professor de Arte, mas pouco depois descobriu o pintor místico russo Nikolai Roerich, profundamente inspirado pelas paisagens dos Himalaias.



Seguiu-lhe os passos e a natureza passou a ser também a matéria única das suas obras - só que numa escala diferente da das enormes telas de Roerich: em pequenos cartões, as suas paisagens são ao mesmo tempo íntimas e infinitas - ou seja, "reflexões" nascidas do olhar, mas que mostram mais do que os olhos veem.



Reflexões: Homem e Natureza

Museu do Oriente, Lisboa

De 18/1 a 31/3 • 3.ª a dom., 10h-18h (à 6.ª até às 22h, grátis a partir das 18h) • €6