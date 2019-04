"Saudai a Andrónico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo." (Romanos 16:7). São 28 palavras, sem grandes detalhes sobre quem era Júnia, mas com informação suficiente para se tentar montar um mapa deste mistério."Júnia é destacada porque era uma apóstola desde muito cedo, até antes de São Paulo", defende o académico italiano, Giovanni Bazzana. José Brissos-Lino, diretor do Mestrado em Ciência das Religiões e investigador na Universidade Lusófona, refere ainda: "Júnia teria sido uma das primeiras fundadoras da comunidade cristã de Roma." Era "uma mulher de grande prestígio".A mudança de sexo - de Júnia para Junias - terá acontecido na Idade Média, defende o professor Giovanni Bazzana. "Na Idade Média e mais tarde, com a influência de teólogos como Lutero, Júnia é transformada nas traduções num homem. Isto acontece, muito provavelmente, porque os apóstolos eram considerados os precursores dos padres cristãos e nesse período as autoridades da Igreja começaram a pensar que só os homens poderiam ser padres. Logo, era problemático ter no Novo Testamento, e reconhecido por Paulo, uma mulher como apóstola, ou seja, como padre", diz à SÁBADO.

