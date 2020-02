ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.

Com a vitória de Parasitas, de Bong Joon-Ho na última entrega de Óscares, tornou-se claro que a "onda coreana" é mais real do que, provavelmente, muitos desconfiavam. Não são só os produtos que se tem em casa e nos bolsos, da Samsung ou da LG, ou os KIA e Hyundai que se conduzem, que entraram nas vidas e no dia a dia de grande parte da população mundial, mas também uma parte da cultura sul-coreana. E, pode parecer estranho, mas tudo isto fez parte de um plano - não de um plano maquiavélico, mas de uma estratégia encetada pelo Ministério da Cultura e do Turismo e por entidades privadas do país, que está em movimento desde meados dos anos 1990.Começaram a atuar localmente nos mercados asiáticos mais próximos e, com o crescente sucesso, viraram-se para o mundo. Hoje bandas de K-pop (Korean pop) esgotam a Altice Arena.Primeiro, o cinema. Bong Joon-Ho tem sido um dos pilares do cinema sul-coreano na última década e meia, mas como se adivinha, não tem sido o único. O nome dele tem ficado gravado aos poucos e poucos e conquistado audiências. A Criatura (2006) mostrou ao Ocidente que se podiam fazer filmes-catástrofe realmente familiares, mas três anos depois apresentava uma obra radicalmente diferente, Mother - Uma Força Única, um thriller que dizia muito frontalmente que Hollywood nos andava a deixar adormecidos. Com Snowpiercer (2013) mostrou que é possível fazer filmes que misturam revolução, ficção científica, ação e consciência ambiental, este último um tópico muito presente em Okja, uma produção da Netflix que o levou a Cannes em 2017. Não foi nesse ano que venceu, mas dois anos depois levava a Palma de Ouro com Parasitas - e agora tem o mundo a seus pés.