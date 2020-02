Escrito assim, "Terra Água Vento", sem virgulas e com maiúsculas, poderia parecer um pretensioso livro sobre a impiedade dos elementos. Não é. "Terra Água Vento" é um livro de fotografias, em primeiro lugar, com textos e pretende ilustrar "o fenómeno contemporâneo do desporto na natureza e actividades recreativas".Para isso, " foram retratadas as pessoas, entidades e associações que dinamizam ou usufruem dos recursos paisagísticos" do Alto Minho, onde residem os autores, Paulo Alegria (imagens) e Raul Pereira (palavras).As imagens do livro (bilingue, em português e inglês), apoiado pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, também podem ser vistas em modo exposição a partir do dia 14 de março no Museu de Artes Decorativas (Museu Municipal) de Viana do Castelo, logo após a apresentação que decorrerá às 16h no mesmo espaço.