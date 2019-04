A Guerra dos Tronos chegou a Las Vegas

Espectáculo de luz e água pode ser visto no hotel Bellagio até ao dia 13 de abril.

Quase a estrear a 14 de abril, A Guerra dos Tronos está a deixar os fãs ansiosos. Enquanto o dia não chega, o hotel Bellagio, em Las Vegas, criou um espectáculo na emblemática fonte que combina luz, água e duas canções: o tema da série televisiva e a canção Winter is Here.



O jogo de luz e água estreou no domingo e pode ser visto até 13 de abril. Veja o vídeo: