Horta Osório, um sonho de criança vertido em grandes vinhos

A Família Horta Osório cultiva a vinha e produz vinho na Região Demarcada do Douro, a mais antiga Região Demarcada e Regulamentada do mundo, desde o século XVIII, mas foi em 1942, com apenas 11 anos, que o atual proprietário, José António Horta Osório, engenheiro com um percurso de sucesso na área das energias, plantou a vinha principal da Quinta dos Osórios, na Cumieira.





Hoje, com 88 anos, pode gabar-se de ter no mercado vários vinhos de topo com o seu nome, aperfeiçoados, na enologia, por João Brito e Cunha, reputado enólogo do Douro, e pelo filho Pedro, a dirigir a adega. "São vinhos ótimos. Não sou grande bebedor, mas sou grande produtor", contou, no almoço de apresentação dos seus vinhos, recordando: "Pedi uns cobres à minha mãe e criei uma vinha com 40 a 50 hectares."



Atualmente a quinta, uma vinha de montanha muito grande, com 20 por cento de uva branca e o restante de uva tinta, tem parcelas muito diferentes, com solos e exposições solares distintas, com cotas entre os 180 e os 380 metros. A João Brito e Cunha cabe a tarefa – que passa com distinção – de diferenciar, na garrafa, as matérias- primas e o terroir único. Destaca-se, por isso, o monovarietal Sousão, um dos vinhos que vem das cotas mais altas da quinta: "Esta é uma casta que precisa de amplitude térmica. Por detrás de uma garrafa de vinho, há sempre uma componente humana muito grande." A ele, no mercado, juntaram-se entretanto mais três tintos e um branco.



Há oito, renovou-a e ampliou-a, modernizando-a e construindo, no topo da montanha que integra a quinta, em 2010, uma magnífica adega, de vista deslumbrante, sobre a Serra do Marão a Poente e o Rio Corgo a Nascente. Provida das mais modernas tecnologias de vinificação, com uma arquitetura de eleição – assinada pelos arquitetos Frederico Valsassina e João Charters Monteiro – que privilegia os materiais locais, nomeadamente o Xisto e a sua integração na paisagem.