Crítica de Cinema: Samitério dos Animais

A primeira adaptação ao cinema deste romance de Stephen King foi em 1989, num projecto onde o próprio autor escreveu o guião e que em Portugal recebeu o título de "Cemitério Vivo". Tinha apenas 13 anos quando o vi e é difícil decifrar as razões pelas quais me ficou na memória. Mas lembro-me disto: um bisturi a rasgar um tornozelo, um criança atropelada por um caminhão e a premissa – se enterrares mortos ali no bosque, eles voltam.





Kölsch e Widmyer ("A Qualquer Preço", o filme anterior desta dupla, é um pesadelo no melhor sentido da palavra) parecem jogar com essas recordações mais viscerais, provocando o espectador com aquilo que ele já sabe. O elenco é bom, com destaque para John Lithgow. No final, já vale quase tudo mas é uma insanidade e um nível de macabro que terá, por certo, a aprovação de King.