A besta que quer ser o Elon Musk

No YouTube é conhecido como "a besta". Aos 22 anos, Jimmy Donaldson é o maior youtuber dos EUA, uma celebridade nas redes sociais com estatísticas dignas de um Cristiano Ronaldo. Em ano de pandemia, as suas oito contas explodiram para números estratosféricos: alcançou os 91 milhões de seguidores e os seus vídeos foram vistos 13 milhões de vezes. Como? Num dos últimos passou 50 horas enterrado dentro de um caixão.



Intitulados MrBeast, MrBeast Shorts and Beast Reacts – entre outros –, os canais do jovem youtuber são o braço financeiro das empresas que foi construindo ao longo dos últimos anos. Um exemplo: o MrBeast Burguer, um serviço de entrega ao domicílio, criado com a startup Virtual Dining Concepts, vendeu dois milhões de hambúrgueres em apenas dois meses. No vídeo promocional é possível ver Jimmy Donaldson a apresentar o negócio: "Acabei, literalmente, de abrir 300 restaurantes em toda a América. Servimos apenas através da aplicação", disse o jovem, que assumiu no Twitter querer seguir uma carreira semelhante à do patrão da Tesla, Elon Musk. "Será o meu colaborador de sonho", concluiu.



Num meio em que a oferta de entretenimento é infindável e quase selvagem, MrBeast consegue captar a atenção de um vasto público com um argumento demolidor: dinheiro. Lançando desafios pagos, o youtuber conseguiu, em quatro anos, juntar 62 milhões de seguidores no seu canal principal, MrBeast. Exemplos? Ofereceu 100 mil dólares [83 mil euros] para um funcionário deixar o seu emprego no McDonald’s, doou 10 mil a um homem que se deitou numa cama cheia de cobras, e enfiou outros tantos em notas dentro de uma caixa cheia de baratas.