Conhecer Amália - por intermédio do cunhado, Rui Valentim de Carvalho, ligado à música - marcou a vida de David Mourão-Ferreira, autor das letras de alguns dos maiores êxitos da fadista - como Primavera, Maria Lisboa e Barco Negro. A partir do seu encontro, era ele ainda estudante na Faculdade de Letras, encontraram-se dois lados até aí antagónicos da cultura portuguesa: a literatura, feudo de intelectuais, e a canção de Lisboa, tida por popular. Foi graças à sua relação ímpar que a poesia entrou a fundo no fado, até então apoiado em palavras menos metafóricas.Hoje já não espanta ninguém ouvir Pessoa e Camões nas vozes acompanhadas à guitarra e à viola - e Camané, por exemplo, tem entre os seus maiores êxitos um poema de Mourão-Ferreira, Escada sem Corrimão, resumo perfeito do que é a vida -, mas há 60 anos não era assim, como bem lembrou, em entrevista ao Público, em 2011, David Ferreira, o filho do escritor (e ex-diretor da discográfica EMI - Valentim de Carvalho), que colaborou com Luís Miguel Gaspar na edição de Obra Poética (1948-1995) que a Assírio & Alvim lançou em dezembro: "Foi uma relação mal vista pelas famílias de cada um. Uma fadista muito célebre ironizava, cáustica, por volta de 1965: ‘Agora a Amália canta letras à Picasso’!"David Mourão-Ferreira, que publicou 14 livros de poesia (revistos e reorganizados no recém-publicado imponente volume de 800 páginas), foi no entanto muito mais que letrista de fado e poeta do amor (às mulheres, profundamente sensual), seu tema dileto, a par da memória, espelho da sua sensibilidade (com um lado frágil, raro na época em homens como ele, para quem a virilidade era essencial) e da obsessão da morte, a pairar sempre, fantasmagórica, sobre as alegrias da vida.Tradutor e professor (que nunca se doutorou, apesar da pressão dos amigos académicos), o escritor cujo cachimbo era imagem de marca (até na televisão) deixou um legado que inclui seis obras de ficção (de que é expoente o romance Um Amor Feliz, o seu maior sucesso comercial, superando as 100 mil unidades vendidas, uma surpresa inédita para quem jamais ultrapassara os 5 mil), duas peças de teatro e 16 obras como ensaísta e crítico literário. "Era um escritor que gostava de livros", disse, na já citada entrevista, o filho David.José Régio e Vitorino Nemésio foram os poetas portugueses que mais o influenciaram, preferindo-os ao neorrealismo que norteou a sua geração de escritores, contra o regime como ele, mas porventura mais políticos: na sua obra descortina-se convicção antifascista, mas nunca se sobrepondo à estética e à emoção, essas sim evidentes no que escrevia (embora até motivos religiosos ele tenha abordado, nomeadamente no seu Cancioneiro de Natal, escrito entre 1960 e 1995, ano anterior ao da sua morte, de cancro).Bem fundamentado está tudo isto no prefácio desta Obra Poética, assinado por Eduardo Prado Coelho (e originalmente publicado num volume há muito esgotado, que reunia os poemas de David até 1988), no qual fica claro que a memória é o centro destes poemas, mas entendida de forma única, entre excessos - fixidez e diluição: "Mármore, sim, mas mole./ E mais que mármore, mar - que dentro de nós morre". O que se segue é uma viagem - que começa secreta (o título do seu primeiro livro de poemas, de 1950, é precisamente A Secreta Viagem) e termina enigmática, com os sonetos de Rime Petrose, de 1994 - a suceder ao erotismo sublime de Música de Cama (1993).A fechar, o volume inclui ainda uma cronologia da sua vida (a combinar percurso profissional e prémios com momentos pessoais marcantes, como operações, mortes de entes queridos ou nascimento dos filhos) e a longa bibliografia, seguida de notas do autor, posfácios e reproduções de capas dos seus livros. Dir-se-ia que está lá tudo, mas não: como adverte a própria editora na introdução, até versos ficaram de fora - alguns dispersos por periódicos, outros de edições ilustradas, grande parte dos musicados. No entanto, mesmo incompleta esta Obra Poética chega e sobra para se entender Mourão-Ferreira e o seu modo único de pôr em verso a sua visão do mundo (em especial, da sua Lisboa) e do amor.