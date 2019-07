A Netflix lançou um novo vídeo promocional para a terceira parte da série A Casa de Papel que estreou no serviço de streaming no passado dia 19 de julho. No vídeo, o assalto a que o espetador assiste decorre em Lisboa e tem como alvo "o verdadeiro ouro de Portugal": a receita dos famosos pastéis de Belém.A protagonista deste novo vídeo promocional é a agente Raquel Murillo, a personagem interpretada pela atriz Itziar Ituño, que deixou a polícia para se juntar ao grupo de assaltantes. O nome da personagem é Lisboa e é ela a cabecilha do golpe que pretende roubar a receita dos famosos pastéis, o "ouro português"."Em primeiro lugar, obrigada a todos e a todas por terem vindo e, bom, por terem aceitado esta oferta de trabalho. Estive a pensar muito nisto e decidi quais serão os vossos nomes. Espero que estejam de acordo", começa por dizer Lisboa no vídeo, distribuindo depois os nomes de código da missão que correspondem a cidades portuguesas (Coimbra, Porto, Évora)."Entraremos rápida, porém sigilosamente, porque o cofre está altamente protegido. Portanto, qualquer erro será a nossa desgraça. Teremos a oportunidade de roubar o segredo mais bem guardado da história de Portugal. Um segredo cobiçado por todo o mundo. Senhoras e senhores, vamos roubar o ouro de Portugal. Preparem-se", revela psoteriormenteO vídeo prossegue com imagens de ruas de Lisboa, até que finalmente se descobre qual é, afinal, "o verdadeiro ouro português".