Voos entre Portugal e EUA retomados a 1 de agosto

A partir de Agosto, e na sequência do levantamento pelo governo português das restrições à entrada no país, a companhia aérea Delta Air Lines vai retomar a operação de voos diretos entre o aeroporto JFK (Nova Iorque) e Lisboa, com quatro ligações semanais. Seja para voltar ao turismo ou para visitar familiares que há mais de um ano estão afastados, esta operação é mais um sinal positivo no regresso do turismo mundial