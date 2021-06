Dubai esclarece quem pode receber vacinas

O Turismo do Dubai acaba de esclarecer a posição do emirado sobre a vacinação a turistas e viajantes. No seguimento do que tem vindo a ser noticiado pela comunicação social, com, por exemplo, o relato de vários casos de personalidades nacionais e estrangeiras que se terão deslocado ao Dubai a fim de se vacinarem contra a Covid-19, o organismo comunica: "Apenas os cidadãos e residentes nos Emirados Árabes Unidos com documento de identidade dos Emirados Árabes Unidos podem ter acesso à vacina no Dubai."