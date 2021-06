Vai de férias? Conheça os seus direitos

De 1 de maio a 17 de junho, o Portal da Queixa registou mais de 500 reclamações no setor do Turismo. TAP, eDreams e Booking são as empresas mais visadas.

Desde o fim do estado de emergência até 17 junho, foram registadas 524 reclamações no Portal da Queixa (portaldaqueixa.com). Destas, 246 estão relacionadas com agências e sites de reservas, 192 dirigem-se a companhias aéreas e 62 têm que ver com estadias. O principal motivo das reclamações está relacionado com o pedido de reembolso.

TAP, Ryanair e Easyjet são as companhias de aviação mais visadas nas reclamações, sendo que a empresa portuguesa lidera este ranking setorial com 95 queixas, contra 27 e 13 das duas outras, respetivamente.