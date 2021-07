Reveja o primeiro episódio da SÁBADO Viajante na Lourinhã

Estreou no passado fim de semana, o primeiro episódio do programa de televisão da SÁBADO Viajante na CMTV. Descubra-o agora.

No primeiro episódio do programa de televisão da SÁBADO Viajante dedicado à Lourinhã, a viagem levou-nos por alguns dos temas mais importantes deste concelho: mar, natureza e dinossauros. Reveja agora tudo o que andámos a visitar, do Mercado Municipal ao Geoparque Oeste, passando pelo afamado Museu da Lourinhã.