Promoções: 10 destinos seguros para este verão

Com o verão a chegar, a SÁBADO Viajante foi em busca das melhores combinações preço-segurança para as férias deste ano. Europa, Caraíbas, América do Norte, Médio Oriente, Polinésia e Portugal são as nossas escolhas, para todos os gostos e orçamentos disponíveis. Praia, natureza e história em destinos perfeitamente adaptados à Covid-19 e suas medidas restritivas.



Costa croata

Pequena vila balnear sobre as águas do Adriático, com vestígios da Antiguidade e da Idade Média, Cavtav conseguiu sempre manter baixo o número de casos de Covid-19, apesar de ficar apenas a 15 quilómetros de Dubrovnik, graças a rigorosas medidas restritivas. É para lá que se deve voar para chegar a este pequeno paraíso. Uma boa opção é o pacote Percurso pela Riviera Croata da Logitravel, disponível até abril de 2022 com avião de Lisboa ou do Porto, carro desde o aeroporto e 10 noites de alojamento em diferentes paragens ao longo da costa - da pequena ilha de Hvarà gigante cidade de Split e ao Centro e Sul da Dalmácia -, a €561 por pessoa. Claro que será menos seguro, mas muito mais enriquecedor. Contudo, se teme que a pandemia o/a apanhe pelo caminho, pode ir apenas ir até Dubrovnik - há voos diretos, ida e volta na TAP, a €350, e merece visita, sobretudo aos cenários da série A Guerra dos Tronos -,apanhar um autocarro para Cavtat, onde é fácil encontrar apartamentos a €100 por pessoa, por noite, e ficar lá o tempo todo.

Ilhas gregas

A maioria dos pacotes de viagem inclui estadias na capital grega, Atenas, e as ilhas mais procuradas, a grande Creta, a festiva (e cheia de moinhos) Miconos e a charmosa Santorini. Porém, embora sejam destinos belíssimos, convém evitá-los nestes tempos de pandemia, porque a vacinação está longe de cobrir toda a população e o turismo de massas impede as distâncias de segurança. Corfu é uma exceção - isolada no mar Jónico, quase não teve casos de Covid-19 - e a TravelWings tem pacotes com avião e estadia de uma semana na pitoresca vila de Kavos, com vida noturna apetecível e enorme extensão de praia, por €889. Basta levar um teste negativo para desfrutar de águas mornas e areais dourados, visitar o fotogénico Mosteiro de Vlacherna ou, à parte, fazer excursões de um dia: enoturismo (de scooter, por exemplo, a €90) ou cruzeiros por grutas e baías (desde €40). Há outros recantos gregos seguros: a ilha de Samos, no mar Egeu (os voos de 1 escala em Atenas, com a KLM e a Aegean Airlines, custam cerca de €500, ida e volta), com uma enseada salpicada de barcos de pesca, e a monumental vila de Meteora, na península, a cerca de 400 quilómetros de Atenas (para ir de carro, depois de chegar à capital por cerca de €400, ida e volta na TAP).

