Não perca o melhor que há na Extremadura

Reveja o episódio da SÁBADO Viajante que nos levou a descobrir esta região fronteiriça espanhola. Um safari em todo o terreno, um passeio de balão, a descoberta do foie gras ecológico e umas termas romanas privadas.

No passado fim de semana, a SÁBADO Viajante passou em revista o melhor que se pode visitar e experimentar na região espanhola da Extremadura. Começámos num safari em jipe pelos campos extremenhos, conhecendo castelos, estando bem perto dos touros bravos e acabando à beira do Guadiana com os enchidos e o presunto típicos da região.