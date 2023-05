Aurea: “O dinheiro mais bem gasto do mundo é a viajar”

Apesar de se dizer um "bicho do mato" e "uma miúda metida na sua bolha" - motivo pelo qual não vê problema em viajar sozinha, acompanhada apenas dos seus livros, filmes e música - não se coíbe de se atirar ao desconhecido, vagueando pelas ruas sem destino ou metendo conversa com estranhos até altas horas da madrugada. Num intervalo de uma preenchida agenda de gravações e ensaios (celebra, a 30 e 31 de março, nos Coliseus de Lisboa e Porto, 10 anos de carreira), Aurea encontrou-se com a SÁBADO nos Jardins da Torre de Belém para falar das suas viagens: as origens no Algarve, o lufa-lufa da vida em digressão, as repetidas passagens pela cidade que nunca dorme e a vontade voraz de descobrir todo o mundo que ainda lhe falta.